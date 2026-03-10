2026年3月28日(土)、東京・高輪にある「TAKANAWA GATEWAY CITY」に、新たな文化の発信拠点「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」が開館。建築家の隈研吾さんが外装デザインを手掛け、一般財団法人JR東日本文化創造財団が運営を担う“文化の実験的ミュージアム”だ。【画像】「ぐるぐる展-進化しつづける人類の物語」の作品イメージアート、音楽、漫画、そして伝統芸能が混ざり合う、まさに“実験場”のような空間が広がる本