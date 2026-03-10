「BEB5土浦(ベブ) by 星野リゾート」は2026年4月11日(土)から5月31日(日)までの期間、茨城の青い絶景「ネモフィラ」をホテル内でも楽しめるイベント「ネモフィラブルーミング」を開催する。「居酒屋以上 旅未満」の体験を提案する同ホテルが、国営ひたち海浜公園と連携し、滞在中もネモフィラの世界観に浸れる空間を創出する。【写真】プロジェクションマッピングでネモフィラ鑑賞。特定のエリアに近づくと動きに反応して花が揺れ