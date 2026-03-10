株式会社セガ フェイブは、アクリルスタンドとぬいぐるみを組み合わせた新ジャンルのコレクションアイテム「アクぬい」シリーズより、新商品「アクぬい Collection パペットスンスン」(1980円)を、2026年3月19日(木)に発売する。全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップなどで取り扱う。【画像】全6種ラインナップを見る2026年3月19日(木)発売の「アクぬい Collectionパペットスンスン」(1980円)■