「アクぬい Collection パペットスンスン」が登場！飾って撮って楽しむアクリルスタンド×ぬいぐるみの新体験
株式会社セガ フェイブは、アクリルスタンドとぬいぐるみを組み合わせた新ジャンルのコレクションアイテム「アクぬい」シリーズより、新商品「アクぬい Collection パペットスンスン」(1980円)を、2026年3月19日(木)に発売する。全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップなどで取り扱う。
■アクスタ×ぬいぐるみで広がる新感覚ホビー体験
本商品は、アクリルスタンドのディスプレイ性と、ぬいぐるみのふわふわとした手触りを融合させた「アクぬい」シリーズの最新作。パペットの国「トゥーホック」に住むキャラクター「パペットスンスン」が、遊んで飾れるアクスタぬいぐるみとして登場する。
セット内容は、ぬいぐるみ1体と台座を含むアクリルパーツ5点。自由に組み合わせることで、立体的なレイアウトを楽しめる仕様となっている。付属の自立スティックにぬいぐるみを取り付ければ、「ぬい撮り棒」としても活用可能。おでかけ先での撮影もスムーズに行える。
■開けるまでわからない、ブラインドボックス仕様
本商品は、ブラインド仕様(ランダム封入)を採用しており、箱を開けるまでどのキャラクターが出るかわからない。日常にちょっとしたサプライズをもたらすアイテムだ。
ラインナップは、表情やポーズが異なる「スンスン」4種に加え、親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」を含む全6種。1BOX(6個入り)を購入した場合はすべてのキャラクターがそろう。
※単品はブラインド仕様(ランダム封入)のため、種類は選べない
※未開封のボックスで購入した場合は、6種すべてのラインナップがそろう
■パペットスンスンとは
パペットの国「トゥーホック」を舞台にしたふんわりとした世界観のパペットムービーのキャラクター。6歳のスンスンと仲間たちが不思議いっぱいの世界で物語をくり広げる。
■商品概要
商品名：「アクぬい Collection パペットスンスン」
同梱内容：ぬいぐるみ1体、自立スティック1、飾りパーツ3、台座1
商品サイズ：幅75ミリ×高さ90ミリ×奥行き40ミリ
対象年齢：15才以上
価格：各1980円
発売予定日：2026年3月19日(木)
飾る楽しさと撮る楽しさを兼ね備えた新感覚の本アイテム。全6種のラインナップから、お気に入りのひとつを見つけてみてはいかがだろうか。
※セガとセガロゴは株式会社セガの登録商標です。
SEGA and the SEGA logo are registered trademarks of SEGA CORPORATION.
(C)PUPPET SUNSUN/PS committee
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
