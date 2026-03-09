部屋の汚れは、心の疲れそのもの。清掃依頼をするまで、多くの人が「自分を責め、恥じている」という。しかし、プロの手によって部屋が呼吸を取り戻したとき、依頼主の表情には驚くべき変化が現れる。年間3000件の「再生」に立ち会ってきた石田社長が語る、片付けの真の価値とは。【漫画】本編を読むimg-0013■「助けて」と言えなかったあの日。清掃のプロたちが彼女の手を握ったブラック企業でのいじめに耐えきれず、1人きりでゴ