【漫画】この漫画をはじめから読む継父からの性被害や家族との確執、自身の育児を漫画にしている魚田コットンさん。同じような体験をした方はもちろん、知らない人にも読んでほしいとの思いから、執筆を続けています。数々の作品の中から特に反響の大きかったものをまとめた『魚田コットンさん傑作選』をお届けします。→『魚田コットンさん傑作選』を最初から読む突然、豹変する同僚01 突然、豹変する同僚02 突然、豹変する同僚0