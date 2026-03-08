悪童の庭_P01【漫画】本編を読む→母の余命を知った少年の“奇行”現役郵便局員の送達ねこ(@jinjanosandou)さんが描く漫画『郵便屋が集めた奇談』が、涙なしには読めないと反響を呼んでいる。今回はかつてN局で長く勤めていた元配達員の村井さんの体験談を基にした、死期が迫る母親と少年の切ないエピソードを紹介する。悪童の庭_P03悪童の庭_P04悪童の庭_P05■死の気配が漂う家配達のたびに頭から水を浴びせられ、巧妙な罠に誘導