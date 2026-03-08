東京からのアクセスもよい神奈川県藤沢市に、いちご狩りの楽しみ方を大きく広げるスポットがある。それが「リッチフィールドアグリタウン(湘南農場)」だ。2024年3月に設備をリニューアルした温室では、12品種のいちごを食べ比べでき、栽培方法にもこだわりが詰まっている。さらに敷地内には、ハウスを貸切で利用できるブランド温室「宙苺(そらいちご)」が2026年1月末にオープン。いちご狩りを起点に、昼も夜も特別な時間が広がって