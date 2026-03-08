神奈川県藤沢市で楽しむ“進化系いちご狩り”！空間貸切プランもある「リッチフィールドアグリタウン(湘南農場)」へ
東京からのアクセスもよい神奈川県藤沢市に、いちご狩りの楽しみ方を大きく広げるスポットがある。それが「リッチフィールドアグリタウン(湘南農場)」だ。2024年3月に設備をリニューアルした温室では、12品種のいちごを食べ比べでき、栽培方法にもこだわりが詰まっている。さらに敷地内には、ハウスを貸切で利用できるブランド温室「宙苺(そらいちご)」が2026年1月末にオープン。いちご狩りを起点に、昼も夜も特別な時間が広がっている。
【写真】貸切もできる神奈川県藤沢市進化系いちご園「宙苺」で遊ぶ
■12品種を食べ比べできる、本格的ないちご狩り
リッチフィールドアグリタウン(湘南農場)は、神奈川県藤沢市に位置し都心からのアクセスも良好。週末のレジャーや、気軽な日帰りトリップの行き先として関心を集めている。
農園の中心となるいちご温室は、2024年3月にリニューアルされ、明るく清潔感のある空間。最新設備の高設栽培なので通路の幅がゆったりと確保され、いちごは手を伸ばしやすい高さに整えられている。大人も子どもも無理なく摘み取ることができ、ベビーカーや車椅子でもスムーズに移動できる。初めてのいちご狩りでも、安心して楽しめる環境だ。
この農園最大の魅力は、2万5000株12品種のいちごの食べ比べ、プラス3種類の白いちごまでを味わえるという贅沢。ひと粒ごとに異なる甘みや酸味、香りがあり、口に運ぶたびに印象が変わる。食べ進めるうちに、自分の「いちばん」が見つかるのも、この農園ならではの楽しさだ。
神奈川県と全国の農業研修所にもなっていて施設栽培を学べる機関でもあるリッチフィールドアグリタウン。いちごの栽培方法は、極力農薬を使わず、天敵を活用した栽培方法を採用。手間ひまをかけて育てられたいちごは、味が濃く、摘みたてならではのみずみずしさが口いっぱいに広がる。練乳、はちみつ、チョコソースなどが用意されていて、かけ放題。いろんなバリエーションも味わえる。
■いちご狩りのその先へ。天井7.5メートル、いちごが宙に浮かぶブランド温室「宙苺」
農場の一角に誕生したのが、ブランド名・ハウス名を冠した温室「宙苺(そらいちご)」だ。 天井高は7.5メートル。いちごが宙に浮かぶように吊り下がる光景は、これまでのいちご狩りのイメージを静かに更新してくれる。湘南藤沢の田んぼや小川、木々を借景に取り込んだハウス内は、どこか肩の力が抜けるような心地よさ。自然に囲まれながら、いちごと向き合う時間がゆったりと流れていく。
■昼はカフェ、夜は幻想的なライトアップ空間へ
宙苺は、時間帯によって異なる楽しみ方ができる。昼は自然光が差し込むカフェ空間として開放され、いちご狩りのあとに立ち寄ってひと息つくのにもぴったり。窓の外に広がる風景を眺めながら過ごす時間は、何気ないようで、少し贅沢だ。夜になると、吊り下がるいちごと約1600球のLEDによる3種のライトアップが施され、空間は一転。宙に星が散りばめられたような景色の中、いちごの香りに包まれて過ごす時間が生まれる。
■選べる宙苺の体験プラン
宙苺では、過ごし方に合わせて選べるプランが用意されている。
昼カフェプラン
2000円/人(1時間) リッチフィールド アグリタウン来園者向けのプランで、いちごシャンパン(アルコール/ノンアルコール)、お茶、お菓子、写真撮影サービス付き。
夜のいちご体験プラン
6000円/人(2名〜)いちごシャンパン付き。幻想的な3種ライトアップ、香りに包まれる夜のいちご体験。ライトアップされた空間で、香りと雰囲気を楽しむ夜のいちご体験ができる。提供されるいちごは、スターナイト、よつぼし、かおり野、とちおとめ。品種ごとの違いに耳を澄ますように味わいたい。
■団体・イベント利用にも対応する貸切プラン
宙苺は、空間を丸ごと使える貸切利用にも対応している。
空間貸切プラン
1万2000円/1時間(人数不問)。貸切パーティーやイベント、撮影、会議、ワークショップ、フォト婚など、使い方はさまざま。冷蔵庫やキッチン、Wi-Fi、モニターなど設備も整い、用途に応じた柔軟な利用が可能だ。※いちご狩りは別途追加可能(リッチフィールド アグリタウンの価格にて案内)。
■アグリタウン全体で楽しむ、いちご狩り＋αの1日
リッチフィールドアグリタウン(湘南農場)の魅力は、いちご狩りだけにとどまらない。アグリタウン内にはBBQエリアやパプリカ温室があり、農業や食をテーマにした体験が広がっている。いちご狩りのあとは休憩室でゆっくり過ごせるほか、直売所では取れたてのパプリカをはじめ、近隣農家の新鮮な野菜を購入することも可能だ。
営業時間中には、隣接エリアにキッチンカーがイベント出店することもあり、飲食の選択肢が広がる。宙苺のハウス内には飲食物の持ち込みも可能で、自由度の高い過ごし方ができる点も特徴だ。
リッチフィールドアグリタウン(湘南農場)
住所：神奈川県藤沢市打戻字大下19-2
アクセス：相鉄いずみ野線 湘南台駅バス20分
料金：いちご狩り 45分食べ放題大人(中学生以上）3300円〜※要予約
設備：冷蔵庫、キッチン、電子レンジ、水洗トイレ、駐車場、手洗い場、テーブル、椅子、Wi-Fi、モニター、ホワイトボード
リッチフィールドアグリタウン(湘南農場)は、いちごを「食べる」体験に、空間と時間の楽しみを重ねた場所。12品種の食べ比べから宙苺で過ごすひとときまで、訪れる人それぞれのペースで楽しみ方を選べる。東京近郊で、少しだけ日常を離れたいときに、思い出しておきたいスポットのひとつだ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
