見知らぬ家族に「ガソリン代がない」「カードが不具合で使えない」「だから指輪を現金で買い取ってくれ」と迫られる。【漫画】本編を読む／とても困っているという男の頼みごととは…？「おーい、そこの君！」見知らぬ車が急停車し、運転席の男に声をかけられる。助手席には妻らしき女性、後部座席には子ども。いかにも“普通の家族”という光景だった。男は申し訳なさそうに「急にごめんね。ちょっと頼みがあるんだ」と切り出す。