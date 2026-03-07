思わずドキッとしてしまう絶妙な台詞をサラッと言ってくる北山。【漫画】「付き合えなくていいのに」を読む好きな人のひと言に一喜一憂する、あまりにもリアルな片思いを描いたイララモモイ(スマートフォン・PC向けマンガ配信サービス『サイコミ』で連載中の人気作で、Twitterに第1話を掲載したところ1.4万いいねを記録。「エモい表紙と違う展開で、そのギャップが面白い」「今まで読んだ中でズバ抜けて現実すぎる漫画」といった声