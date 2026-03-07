表情(かお)のない人【漫画】本編を読む社会人になって、体裁を取り繕うことを覚えた。結果、明るく笑顔で振る舞っていれば、会社でのイメージはよかった。しかし、その反動で本当の自分がわからなくなってしまった、森本淳士さん(@ihsuta3)の「表情(かお)のない人」をお届けしよう。■描いたことすべてがこの漫画に込めたメッセージ！表情(かお)のない人 2表情(かお)のない人3表情(かお)のない人4かつてうつ病を抱え、つらい時期を