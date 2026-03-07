陰口を言われないために自分を偽っていたら…「自分がどんな顔なのか…もうわからない」心に刺るショート漫画【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
社会人になって、体裁を取り繕うことを覚えた。結果、明るく笑顔で振る舞っていれば、会社でのイメージはよかった。しかし、その反動で本当の自分がわからなくなってしまった、森本淳士さん(@ihsuta3)の「表情(かお)のない人」をお届けしよう。
■描いたことすべてがこの漫画に込めたメッセージ！
また、同作の設定については、「こだわりという程ではないですが…」と前置きしつつ、「悩みの種は違えど、仮面を被って、自分を偽って生きていくことはたくさんある。それは『こうしよう！』って思ったからすぐに解決するものでもない」と語る。その一方で、「些細なきっかけで心を軽くしてあげることもできる」とも感じており、「主人公のやっちゃんのそうした部分を描きたいと思って作った作品なので、そこを見てもらえるととてもうれしいです」と、見どころについても教えてくれた。
多くの読者から心に刺さったとの声が寄せられたが、森本さんは「メッセージを込めて描こう！という気持ちはあまりありませんでしたが、描いたことすべてがこの漫画に込めたメッセージです」と話す。
最後に、森本さんは「どうかこの漫画に共感していただける全員が『自分を追いつめすぎず、幸せに生きられますように…』と思っています。この漫画で救われた人が一人でもいるのであれば、自分も報われます」と読者へメッセージを残してくれた。たくさんの共感が集まった本作「表情(かお)のない人」。ぜひチェックしてみてほしい。
取材協力：森本淳士 (@ihsuta3)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。