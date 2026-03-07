「ピーターラビット(TM)」の作者、ビアトリクス・ポター(TM)生誕160周年を記念して、「ピーターラビット(TM)ぬい撮りフォトコンテスト」がInstagramで開催中。ピーターや仲間たちのぬいぐるみと一緒に撮った“ぬい撮り”写真を投稿すると、優秀作品20名には描きおろしデザインの特製アートトートをプレゼント。さらに、入選作品は2026年夏に東急田園都市線で運行予定の「ピーターラビット(TM)トレイン」車内に展示される可能性も。