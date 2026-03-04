嫌われ者の恋物語【漫画】『嫌われ者の恋物語』を読む森に住む子どもが泉の中に一輪の花を投げ入れると、「あなたが落としたのは、このみずみずしく美しいバラの花…それともこのしおれた名もなき花…？」と美しい女神が泉の中から現れた！子どもは初めて女神の“手”を見たときから恋に落ち、「この人に殺されたい」と願っていた…。なぜ「殺されたい」と思うのか…？「何度も言っているでしょう、あきら…」と女神は優しく諭す。