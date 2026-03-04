「グラングリーン大阪」は、JR大阪駅直結の複合施設だ。2025年春に南館がグランドオープンし、にぎわいを見せている。食事やショッピング、宿泊もできる「南館」と、イノベーション施設「JAM BASE」が特徴の「北館」。街の中心は小さな子ども連れでも楽しめる「うめきた公園」の3つで構成されている。2027年春には公園の全体開園が予定されており、今大阪で一番ホットなスポットだ。【写真】見た目もかわいい！「ジュリアン シュク