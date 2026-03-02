【漫画】本編を読む現役の郵便配達員である送達ねこさん。自身が出逢った怪異や同僚から寄せられた怪談・奇談を漫画にし、SNSで発信しています。今回は、そんな「郵便屋が集めた奇談」の中から特に反響の大きかったストーリーをお届けします。→「郵便屋が集めた奇談」をはじめから読む開かないポスト_P01開かないポスト_P02開かないポスト_P03開かないポスト_P04開かないポスト_P05開かないポスト_P06開かないポスト_P07→【漫画