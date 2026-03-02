【漫画】本編を読む

現役の郵便配達員である送達ねこさん。自身が出逢った怪異や同僚から寄せられた怪談・奇談を漫画にし、SNSで発信しています。今回は、そんな「郵便屋が集めた奇談」の中から特に反響の大きかったストーリーをお届けします。

開かないポスト_P01


開かないポスト_P02


開かないポスト_P03


開かないポスト_P04


開かないポスト_P05


開かないポスト_P06


開かないポスト_P07


著：送達ねこ