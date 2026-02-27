【漫画】本編を読む現役の郵便配達員である送達ねこさん。自身が出逢った怪異や同僚から寄せられた怪談・奇談を漫画にし、SNSで発信しています。今回は、そんな「郵便屋が集めた奇談」の中から特に反響の大きかったストーリーをお届けします。→「郵便屋が集めた奇談」をはじめから読む桜_P01桜_P02桜_P03桜_P04桜_P05桜_P06桜_P07桜_P08桜_P09桜_P10桜_P11桜_P12桜_P13桜_P14桜_P15桜_P16桜_P17→【漫画】『怖いトモダチ』を読む