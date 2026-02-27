スヌーピーのきょうだいの中でも、近年じわじわと人気が急上昇しているオラフ。ぽてっとした体形にとぼけた表情、そしてクッキーが大好きというなんとも憎めないキャラクターに、いまSNSを中心にファンが増え続けている。【写真】オラフのコラボグッズはこちらスヌーピーのきょうだいオラフ“単独初コラボ”がAfternoon Tea LIVINGから登場そんなオラフが、ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING(アフタヌーンティー・リビ