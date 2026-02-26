マンションの窓を清掃中に携帯番号を差し出された翔太！出会いのない職場に一筋の光【漫画】本編を読むコマkoma(@watagashi4)さんの『窓拭きお兄さんが告られておじさんたちが奮闘する漫画』は、清掃中に窓越しで携帯番号を渡された青年と、その恋を応援する職場の仲間たちを描いた物語だ。読者とのリアルタイムなやりとりで展開が変わるという、SNS時代ならではの制作スタイルが大きな話題を呼んでいる。■読者と作り上げるライブ