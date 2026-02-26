「もう忘れたほうがいいのかな？」清掃員が窓越しに告白されるも、汗で手に書いた電話番号が消える痛恨のミス【作者に聞く】
コマkoma(@watagashi4)さんの『窓拭きお兄さんが告られておじさんたちが奮闘する漫画』は、清掃中に窓越しで携帯番号を渡された青年と、その恋を応援する職場の仲間たちを描いた物語だ。読者とのリアルタイムなやりとりで展開が変わるという、SNS時代ならではの制作スタイルが大きな話題を呼んでいる。
本作の最大の特徴は、プロットを設定せずに読者の反応を見ながら物語が進むことだ。コマさんは「3ページくらい描いたら、思っていた話からどんどん外れていたりすることがよくあります」と語る。Twitterのコメント欄から得たアイデアや、予想の逆を行く展開を取り入れることで、Webならではの双方向性を楽しんでいるのだ。
設定もすべて後付けで、ときには名前すら読者に丸投げすることもある。つじつまが合わないときは「細かいことはいいんです！」と作中の経理担当・山本さんに押し切らせようと考えているという自由さが、作品の軽快なテンポを生んでいる。
■作業着男子たちのピュアな絆
舞台となる「窓拭き清掃員」という特殊な職業を選んだのは、作者自身の作業着好きがきっかけだ。職場には男子高校生のようなノリとピュアな会話があふれている。これは、コマさんが弟とその友人たちのやりとりを観察していた経験が反映されている。「異性がいない会話は、意外と下ネタにいかずに夢を語り合ったりしていておもしろい」と分析する。
ガラスに洗剤の泡で「OK」と鏡文字で描く粋な演出や、マンションの構造から意中の相手の部屋を推測するおじさんたちの奮闘は、爆笑と感動を呼ぶ。現在は脇役の三宅さんを主人公にした続きも描かれており、温かい人間模様に「社員思いの職場が好きすぎる」と絶賛の声が絶えない。
