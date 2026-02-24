全国に370店舗を展開する「バーミヤン」では2026年2月19日から「台湾展(タイワンフェア)」を期間限定で開催中。昨年は約59万食を提供した人気企画で、今年は台湾のミシュラン一つ星の名店「米香(ミポン)」監修メニューが4品新登場する。【写真】「米香」が監修した4品が登場「バーミヤン」で「台湾展(タイワンフェア)」を開催■セットでも楽しめる「米香」監修メニュー「グランドメイフルホテル台北」の名店「米香」昨年はミシュラ