雨の日でも思いきり遊べる屋内施設や、最新デジタル体験、科学やものづくりを学べるスポットなど、子どもと一緒に一日中楽しめるお台場。レゴランド・ディスカバリー・センター東京やうんこミュージアム TOKYOをはじめ、リトルプラネット、東京ジョイポリスなど、創造力を刺激する遊び場が集結。科学やアートを体感できる日本科学未来館のドームシアターもおすすめ。遊びと学びの両方を満喫できる、お台場らしい体験コースだ。【写