【お台場観光】うんこミュージアム、レゴランド、日本科学未来館…お台場の子どもと一緒に楽しめる観光スポット7選！
雨の日でも思いきり遊べる屋内施設や、最新デジタル体験、科学やものづくりを学べるスポットなど、子どもと一緒に一日中楽しめるお台場。レゴランド・ディスカバリー・センター東京やうんこミュージアム TOKYOをはじめ、リトルプラネット、東京ジョイポリスなど、創造力を刺激する遊び場が集結。科学やアートを体感できる日本科学未来館のドームシアターもおすすめ。遊びと学びの両方を満喫できる、お台場らしい体験コースだ。
【写真で見る】遊びと学びの両方を満喫できる、子どもと楽しむお台場人気スポット
■レゴランド・ディスカバリー・センター東京【事前予約制】
想像する力やものを作り出す楽しみが体感できる屋内体験型施設
【※入館には事前予約が必要です。詳細は公式サイトなどをご確認ください】300万個を超えるレゴブロックに囲まれた、レゴブロックの世界に夢中になれる屋内遊び場。レゴブロック工場見学をはじめ、スペシャルな作品がつくれるレゴ教室、東京の街をレゴブロックで再現した巨大ジオラマ、小さな子どもでも安全に遊べるデュプロのプレイグラウンドなど、レゴブロックの楽しさを知る、見る、感じる、体験型アトラクションが豊富にそろう。
見どころ
無限の好奇心に応える300万個のレゴブロックと、ワクワクするアトラクション、自分の頭で考えて、一生懸命になってつくったり、工夫を懲らしたアトラクション。レゴの世界に夢中になる時間で、子ども達の満足度90%以上を体験できる。
住所：東京都港区台場1-6-1 デックス東京ビーチアイランドモール3階
交通アクセス：【電車】ゆりかもめお台場海浜公園駅から徒歩約2分。東京臨海高速鉄道東京テレポート駅から徒歩約5分 【車】首都高速道路11号台場線台場ランプから約3分。首都高速道路湾岸線有明または臨海副都心出入口から約4分
■うんこミュージアム TOKYO
「うんこ」がテーマの個性的なコンテンツが満載
「うんこ」をテーマに、来訪者の固定観念を覆す唯一無二の体験を提供しているウンターテインメント施設。「MAXうんこカワイイ」をコンセプトにした館内はカラフルで大人の女性でも心をくすぐられる仕掛けがいっぱい。便座に座ってミュージアムを一緒に巡る相棒を生み出す「マイうんこメーカー」、巨大オブジェから小さなうんこが飛び出す「うんこボルケーノ」といった、思わず笑顔になれる個性的なコンテンツを楽しめる。うんこを踏んづける「Hop! Step! Jumpoo!」や、さまざまなクソゲーが遊べる「クソゲーセンター」は友達と一緒に思いっきり遊ぶのにおすすめ。
見どころ
「見て遊んで撮って触って」といった五感を刺激するインタラクティブな仕掛けが目白押しで、大人も童心に返って楽しめる。2025年5月22日にはオープン後初のリニューアルを実施。「うんこ動物」たちが、手に汗握るレースを繰り広げる「うんこ動物ダービー」なども登場し、よりMAXうんこカワイイ世界になったうんこミュージアム TOKYOが楽しめる。
住所：東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京 プラザ 2階
交通アクセス：【電車】りんかい線東京テレポート駅B出口から徒歩約3分。ゆりかもめ台場駅から徒歩約5分 【車】首都高速11号台場線台場ランプから約4分。首都高速湾岸線臨海副都心ICから約2分。首都高速湾岸線有明ランプから約4分
■リトルプラネット ダイバーシティ東京 プラザ
頭と体を使って遊べるアトラクションが充実
遊びが学びに変わる次世代型テーマパーク「リトルプラネット」の都内唯一の常設店舗。子どもたちに大人気のAR砂遊び「SAND PARTY!」をはじめ、光と音がはじけるボールプール「ZABOOM JOURNEY」や、お絵かき3Dカーレース「SKETCH RACING」など、頭と身体を使って夢中になれるアトラクションが多数用意されている。
見どころ
昔ながらの遊びにデジタルが融合した多彩なアトラクションは、パパ・ママはもちろん三世代で一緒になって楽しめる。AR砂遊びで使える「魔法のステッキ」など、その場ですぐに工作体験が楽しめるワークショップ(有料)も人気。
住所：東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京 プラザ5階 52001
交通アクセス：【電車】ゆりかもめ台場駅から徒歩約5分。りんかい線東京テレポート駅 B出口から徒歩約3分 【車】都心方面:首都高速道路11号台場線台場出口から約4分。羽田・横浜方面:首都高速道路湾岸線臨海副都心出口から約2分。千葉方面:首都高速道路湾岸線有明出口から約4分
■東京ジョイポリス
国内最大級の屋内型テーマパーク
デックス東京ビーチ内の屋内型テーマパーク。館内の吹き抜けを駆け抜けるジェットコースターをはじめ、20種類以上のアトラクションが集結するほか、館内には無料で遊べるスペースインタラクションも多数あり、大人から子どもまで誰でも楽しめる。屋内施設のため、天候を気にせず遊べるのがうれしい。
見どころ
非日常感あふれる演出と最新技術を活用したアトラクションの数々。レインボーブリッジや東京湾を一望できるカフェもおすすめ。
住所：東京都港区台場1-6-1 デックス東京ビーチ3〜5階
交通アクセス：【電車】ゆりかもめお台場海浜公園駅から徒歩約2分または東京臨海高速鉄道りんかい線東京テレポート駅から徒歩約5分 【車】首都高速道路湾岸線臨海副都心ランプから約3分または首都高速道路11号台場線台場ランプから約3分
■ラウンドワンスタジアム ダイバーシティ東京プラザ店
台場に登場した東京で2番目のスタジアム店舗
2012年に「劇場型都市空間」をコンセプトに開業したダイバシティー東京プラザにある、ラウンドワンの東京2番目のスタジアム店舗。ボウリングやカラオケ、さまざまなスポーツが楽しめるスポッチャなどがある。スポッチャでは、テニスやバスケット、フットサル、バッティングなどの定番から、ローラースケート、ロデオ、バブルサッカー、ローラースケート型セグウェイなど最新のスポーツまで幅広く楽しめる。また、クレーンゲームコーナーなど、買い物帰りに気軽に立ち寄れるのも魅力のひとつとなっている。
住所：東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京 プラザ6階
交通アクセス：【電車】東京臨海高速鉄道りんかい線東京テレポート駅から徒歩約3分、東京臨海新交通臨海線(ゆりかもめ)台場駅から徒歩約5分 【車】首都高速11号台場線台場ICから約5分
■日本科学未来館のドームシアター
宇宙と地球、地球と自分のつながりを体感する作品を上映
『9次元からきた男』は「万物の理論」をテーマにした3Dドーム映像作品。理論物理学の最前線を、実写と精密なCG・データビジュアライゼーションを融合させた映像で体感できる。『バースデイ 〜宇宙とわたしをつなぐもの〜』は、日常の空間と壮大なスケールの宇宙とをつないでいく物語だ。科学データに基づいて描き出した宇宙像が全天周ならではの迫力で映し出される。2024年7月には気軽にドーム型映像や音楽を楽しめる新シリーズ「PLAY DOME」を開始。直径15メートルの全天周ドーム型スクリーンの特性を活かした作品を、子どもから大人まで楽しめる。
見どころ
日本科学未来館は先端の科学技術を体験できるサイエンスミュージアム。テーマはロボットや人工知能、生命科学、地球環境、宇宙など私たちの未来にかかわる科学技術だ。自分自身で触れ、発見できる体験型の展示が数多くあり、大人から子どもまでそれぞれの興味に合わせて楽しむことができる。常設展示のほか、トークセッション、ワークショップなどのイベントメニューも豊富。
住所：東京都江東区青海2-3-6
交通アクセス：【電車】新交通ゆりかもめテレコムセンター駅から徒歩約4分または東京国際クルーズターミナル駅から徒歩約5分、東京臨海高速鉄道りんかい線東京テレポート駅から徒歩約15分 【車】首都高速湾岸線有明出口から約7分
■アクアシティお台場
お台場ベイエリアのデートに最適
アクアシティお台場は、お台場海浜公園に隣接し、自由の女神とレインボーブリッジ越しに都心を臨む絶好のロケーションにある大型複合ショッピングセンター。さわやかな海風を感じるカジュアルファッションを中心としたショッピングゾーン。和・洋・中・イタリアンなど、バラエティ豊かなレストランが並ぶ、臨海地区最大級のグルメゾーン。お台場の自由の女神像やレインボーブリッジ、東京タワーなどの景観を楽しみながら食事ができるレストランも魅力のひとつだ。
見どころ
ユナイテッド・シネマアクアシティお台場では、デジタル3D上映ほか、4DX上映も行われ、一日中楽しむことができる。
住所：東京都港区台場1-7-1
交通アクセス：【電車】東京臨海高速鉄道東京テレポート駅から徒歩約6分。ゆりかもめ台場駅から徒歩約1分 【車】首都高速道路11号台場線台場出口から約3分、湾岸線臨海副都心出口から約1分、有明出口から約5分
家族で過ごす特別な時間にぴったりなお台場。雨天でも快適に楽しめる多彩な施設がそろい、遊びながら学ぶ体験や心に残る発見が待っている。ショッピングや食事も充実しており、大人も子どもも満足度の高い一日を過ごせる。次の休日は親子でお台場を巡ってみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
