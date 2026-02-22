レゴグループとコミック「PEANUTS」による初のコラボレーション「レゴ(R)アイデア ピーナッツ：スヌーピーの犬小屋」(1万2980円)が、2026年6月1日(月)に発売される。犬小屋の上で寝そべるスヌーピーやタイプライターに向かう姿など、ファンにはたまらない名シーンをレゴブロックで再現できる大人向けセットで、2026年2月14日より予約受付がスタートしている。【写真】犬小屋の上で寝そべるスヌーピー＆ウッドストックも！各ポーズ