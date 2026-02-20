キズができたときに貼るアレを、あなたは何と呼んでいるだろうか。普段は気づかずに使っている言葉は、実は他地域では通じない方言かもしれない。【画像】新装版！「ばんそうこうの呼び方マップ」を見る2026年新版が公開された「ばんそうこうの呼び方マップ」一般名称である「ばんそうこう」のほか、「バンドエイド」「サビオ」「リバテープ」など、全国各地にさまざまな呼び名が存在する。それをひと目でわかるマップにまとめたの