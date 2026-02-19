「夜逃げ屋日記」31-1【漫画】本編を読む＜母親が放つ更なる衝撃的な言葉とは…!?＞「家族全員が東大出身」そんな超エリート一家に生まれながら、一人だけ受験に失敗し続けている23歳の青年。彼は「失敗作」として扱われ、自宅に軟禁状態で勉強を強いられていた。「もう限界だ……」彼が選んだのは、再受験ではなく、親からの「夜逃げ」だった。今回は、子どものころから漫画が好きで、ユーモアあふれる漫画を描いている宮野シンイ