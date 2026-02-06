マクドナルドは、2026年2月4日からニューヨークをイメージした新商品を「行った気になる！N.Y. バーガーズ」として販売。3種のバーガーと、朝マック(R)限定品、夜マック(R)限定品を合わせて全5種あり、どの時間帯でも“行った気になる”味を楽しめる。【画像】「行った気になる！N.Y. バーガーズ」のコミック風CMにも注目マクドナルドの「行った気になる！N.Y. バーガーズ」■特製の四角いバンズを使ったバーガーシリーズ【画像】