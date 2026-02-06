徳島県を代表する酒蔵・本家松浦酒造で提供している「酒蔵体験プログラム」。今回は、プログラムの中から4種類の体験にチャレンジ。日本酒ラベルの読み方や種類ごとの試飲、リアル蔵人体験まで盛りだくさんなコースを体験し、知識だけではなく、好みの日本酒を選ぶ極意を習得してきた。【写真】「酒の寺子屋」で10種〜13種の日本酒を試飲しながら日本酒について学ぶ盛りだくさんな内容の「酒蔵体験プログラム」■年間1万人が訪れる