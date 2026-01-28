結婚した夫は、激しい男尊女卑思考の持ち主だった。【漫画】本エピソードを読むInstagramやライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」で、実体験をもとにしたエッセイ漫画を描く漫画家・ゆっぺさん。2021年には月間3000万PVを記録し、「ライブドアブログ OF THE YEAR2021」最優秀グランプリを受賞した。代表作『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』では、戦前から生きる祖母・キヨさんの人生を丁寧に描き、