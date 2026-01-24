世界150以上の国と地域で愛されるグローバルコスメブランドSHEGLAMから、ベースメイクの仕上がりを格上げする新作プライマーが登場しました。乾燥が気になる季節でも心地よく使える高保湿処方で、毎日のメイク前に頼れる存在に。なめらかな肌づくりを叶えたい女性にぴったりの注目アイテムです♡ バターのようなとろける質感 Melt Touch Ultra-Hydrating Primerは、バターのようになめらか