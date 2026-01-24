SHEGLAMプライマー新作♡とろける保湿でツヤ肌仕込み

世界150以上の国と地域で愛されるグローバルコスメブランドSHEGLAMから、ベースメイクの仕上がりを格上げする新作プライマーが登場しました。乾燥が気になる季節でも心地よく使える高保湿処方で、毎日のメイク前に頼れる存在に。なめらかな肌づくりを叶えたい女性にぴったりの注目アイテムです♡

バターのようなとろける質感

Melt Touch Ultra-Hydrating Primerは、バターのようになめらかなテクスチャーが特徴。肌にのせると体温でとろけるように広がり、均一な膜をつくります。

重さを感じにくいのに、しっとり感が続き、ツヤのあるベースメイクに導きます。

KATE新作リキッドファンデーションで軽やか美肌へ。さらり変化の秘密

乾燥シーズンの心強い味方

保湿成分を配合し、乾燥による粉吹きやファンデーションのムラが気になる肌をなめらかに整えます。メイクのノリを高め、ファンデーションの仕上がりを美しくキープ。

軽やかな使用感で、毎日の下地として取り入れやすいのも魅力です。

Melt Touch Ultra-Hydrating Primer



価格：1,303円（税込）

購入先：SHEGLAM公式サイト

※価格は、キャンペーン状況、為替レートにより変動する場合があります。

※販売数には限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。

うるおい仕込みで差がつく肌へ

SHEGLAMのMelt Touch Ultra-Hydrating Primerは、乾燥が気になる季節のベースメイクを快適に支えてくれる一本。しっとり感とツヤ感を同時に叶え、素肌そのものがきれいになったような印象に仕上がります。

いつものメイク前にプラスして、うるおい仕込みの美肌を楽しんでみてください♪