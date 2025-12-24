新しい一年の始まりに、ちょっと贅沢な外食を楽しみたい方にぴったりなのが、ココスの「今月のグルメ～1月～」。ミョウバン不使用のウニを使用した、素材の美味しさを堪能できる特別メニューが期間限定で登場します。濃厚でクリーミーな味わいから、華やかな海鮮丼まで、年末年始のご褒美にもおすすめ♡気軽に立ち寄れるココスで、贅沢気分を満喫してみてください。 濃厚さが際立つウニクリ&#