「駆け引きなんてできないし、したくない…」そんな風に感じる女性は少なくありません。素直でまっすぐな性格は魅力ですが、恋の場面では“気持ちが伝わりすぎてしまう”ことでつまずくことも。そこで今回は、駆け引きが苦手な女性が抱えがちな恋の悩みを紹介します。気持ちを素直に出す分、男性にナメられてしまう好きだと思ったらすぐ態度に出たり、好意を隠せずまっすぐ向き合ってしまうタイプ。その素直さが魅力でも、男性によ