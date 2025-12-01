【水瓶座】2025年12月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。12月のあなたの運勢は?水瓶座（1/20~2/18）絶えず動き回るだけでは「かえって遠回りかもしれません」忘れていた情熱が息を吹き返し、あなたの感性が鋭く研ぎ澄まされる12月。純粋な「好き」という熱量は、やがて磁力となって人を惹きつけ、中旬には未来を変える重要な出会いやヒントをもたらすでしょう。今まで共通点が見つからなかった相手とも、好みが合