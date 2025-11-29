メイク講師のSAKIです。そもそも眉ってどこから描けばいいの？どうすれば、ここから垢抜けられるの？そう迷っている眉メイク初心者さんに向け、普段描いている眉メイクをさらにアップデートさせる応用テクニックをご紹介します！【詳細】他の記事はこちら眉の描き始めに注意！眉頭から5mm離れたところから描くこと眉の基本は「眉頭は淡く、眉尻は濃く」です。この基本の仕上げ方をご存知の方は多いかと思いますが、もともと眉頭に