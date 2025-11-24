◆これまでのあらすじ高校時代、豪に片想いをしていた市子。「豪くんに似合う女の子になりたい」もともと食べることが好きでぽっちゃりしていた市子だったが、豪への憧れの気持ちをバネに20時以降は何も食べないダイエットを続けて垢抜けることに成功。26歳になって豪と再会し、ついに恋人同士になった。しかし半年記念日を迎えた夜、突然「一緒にいても幸せになれない」とフラれてしまう。傷心のあまり深夜にデザートを食べた市子