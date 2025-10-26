韓国発の人気コスメブランド「fwee（フィー）」が、待望の神戸フラッグシップストア「フィーアジト神戸」を2025年10月25日（土）にオープンします。全国から注目を集める新作下地「スパグロウUVトーンアップベース」が、オフライン初登場♡さらに、ホリデー気分を盛り上げるファーミラーや限定ノベルティも勢ぞろい。トレンド肌を叶える最新コスメをチェックして！ 神戸で