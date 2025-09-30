組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！素材のかたさと心地よさ。スウェットを語るうえで、どちらも欲しい要素ではあるものの相対する要素としても位置する、「理想の矛盾」をかなえたダークホースをご紹介。一般的なデニムと同じくらいと言われる13.5オンスの厚手生地を表地に採用。コシのある質感が余った身ごろやまくったそでのたるみをへたれさせ