【明日なに着る？】ありそうで意外とない「厚手素材なのに心地よい」1万円以下で買えるスウェット





組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！

素材のかたさと心地よさ。スウェットを語るうえで、どちらも欲しい要素ではあるものの相対する要素としても位置する、「理想の矛盾」をかなえたダークホースをご紹介。





一般的なデニムと同じくらいと言われる13.5オンスの厚手生地を表地に採用。コシのある質感が余った身ごろやまくったそでのたるみをへたれさせず、立体的なボリューム感をキープ。それでもやわらかな肌あたりを実現できるのは、裏地にコットン100％のパイル地を使用したおかげ。





【POINT】ワンピースの腕まわりがすっきりしているから、立体的なのにトップスレイヤードが簡単。スエットや小物はボーイッシュなものを選びつつ、白となじみのいいベージュ系でまとめて、好感度を残すのが大人のさじ加減。





(スウェットのプライスなど詳細）

≫【コーディネートで使用したアイテムのプライスを見る】





【WEATHER IN TOKYO】

HIGHEST 26℃ LOWEST 21℃

曇り一時雨