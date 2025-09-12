¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥Ð¥Ã¥°¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¡£¼ýÇ¼ÎÏÈ´·²¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é·Ú¤ä¤«¡¢¾®¤µ¤á¤Ç¤â°Õ³°¤È²ÙÊª¤¬Æþ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤É¤ó¤ÊÉþ¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤«¤éÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¡¢²ÔÆ¯Î¨¤Î¹â¤¤¥Ð¥Ã¥°¤ò¤´¾Ò²ð¡£¢¨ ¡Ê¡ËÆâ¤Î¿ô»ú¤Ï¥µ¥¤¥º¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤Ï½Ä¡ß²£¡ß¥Þ¥Á¡¢¥¹¥«¡¼¥Õ¤Ï½Ä¡ß²£¤Ç¡¢Ã±°Ì¤Ï?¤Ç¤¹¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë¡£¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¡Ö¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¤ÎY¥Ð¥Ã¥°¡×1970Ç¯Âå¡¢¥à¥Ã¥·¥å ¥¤¥ô¡¦¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì