「細長い形・先は細め・甲は浅め」。どんなボトムとも合わせやすく、ローヒールでもスタイルよく見える選びの鉄則の中で、春を感じる明るい色や柄、清涼感のある形にしぼり込んだ、注目のシューズを一挙公開！※（）内の数字はヒールの高さで単位はcmです（編集部調べ）。総柄は「肌感多めで」なじませるアクセントになる柄アイテムは、かかとや甲からのぞく肌感が加わることで、主張がひかえめになってはきやすく。シンプルな