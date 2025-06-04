来週（2025年6月9日〜6月15日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年6月2日〜6月8日｜総合運＆恋愛運TOP３『取り組み方が変わります』｜総合運｜★★★★★目線や姿勢をこれまでと変えていきます。手応えが出やすく、自分で自分の環境を良くしている感覚があ