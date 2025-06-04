オシャレな人の「手首から先」スタイリングの最終工程であり、バランサーを担う「手首から先」。イヤリングやネックレスと異なり、鏡を介さずとも直視できるパーツだからこそ、長く愛せる1点や、マインドを満たす組み合わせなど、自分本位に飾るのが正解。くすんだグリーンが整え役を担う93／@93_0920「きゃしゃなゴールド、サファイアつき、キルティングモチーフやメンズライクなシルバー、端正な腕時計。少しずつ集めたお気に入