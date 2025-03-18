ミスタードーナツは、森永製菓コラボレーションした商品全4アイテムを、2025年3月18日から期間限定で販売します。チョコボール・小枝・クッキーの3種類22年以来のコラボとなる今回は、さらにドーナツの味わいや食感を再現し、チョコボール・小枝・クッキーのおいしさと組み合わせることで、驚きと楽しさのある商品が実現。チョコファッションをイメージした「チョコボール＜チョコファッション＞」、ゴールデンチョコレートをイ