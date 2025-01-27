¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢´¥Áç¤Ë¤è¤ë¤´¤ï¤Ä¤­¤ä¥Ñ¥µ¤Ä¤­¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊú¤¨¤¿¥³¥¹¥á¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢È©¡¦È±¡¦¿°¡¦¿´¤¹¤Ù¤Æ¤òËþ¤¿¤·¤¿¤¤¡£Æüº¢¤«¤é¤è¤ê¤è¤¤¥¹¥­¥ó¥±¥¢¤òÃµµæ¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆÄÌ¤Î°¦ÍÑÉÊ¤òÊ¹¤­¹þ¤ß¡£¡Ö¤«¤¨¤Î¤­¤«¤Ê¤¤¡×Åß¥¹¥­¥ó¥±¥¢¤Þ¤º¤Ï¡¢Ä«ÈÕ·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÄêÈÖ¥³¥¹¥á¡£²½¾Ñ¿å¤ËÈþÍÆ±Õ¡¢Æý±Õ¤Î¤Ê¤«¤ÇÊÝ¼¾¤ËÆÃ²½¤·¤¿Ì¾ÉÊ¤¬¤½¤í¤¤Æ§¤ß¡£¥±¥¢¤Î¤Ï¤¸¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤RX¥¶¡¦£¶¥Ú¥×¥Á¥É ¥¹¥­¥ó¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼ ¥»¥é¥à 150