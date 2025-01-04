超ダンディー授業中に最前列の席で堂々と早弁！コツは死角と先生の見極め!?全国に約100校（※）という、男子だけが通う男子校。そこに通う生徒たちはどんな日常を送っているのでしょうか。とりあえず脱ぐとウケる、堂々と早弁、ノリがいい先生たち…など、男子高生たちの日常はいつも賑やか。小柄で愛されキャラのコンテくん、男子校ノリの塊・テニス部の坂東くん、背が高く大人顔の加地くん、そして吹奏楽部のイケメン三井くん。