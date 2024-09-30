忙しいパパママもすぐにフォトブックが作れるアプリが登場Android版新アプリ「pipick フォトブック by Photoback」出産以来、増え続ける一方のわが子たちの写真データ。そのうちフォトブックとしてきちんとまとめたい…と思いつつ早数年、すでに子どもたちが大きく育ってしまった今でも、膨大な画像のストックに手が付いていない私です(涙)。同じ悩みを抱えるファミリーは、多いのではないでしょうか。そんな折、A