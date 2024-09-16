[Alexandros]の川上洋平さん『ポップコーン、バター多めで』の刊行を記念して、劇場でのスペシャルトークショーを開催いたします。期間中に下記サイト（宝島チャンネル）より対象商品をご購入されたお客様のなかから、抽選で400名様をご招待いたします。イベントでは好きな映画のお話や、質問に答える「Q＆A」コーナー、プレゼント抽選を予定しています。また、イベント限定ポストカードを購入者全員にプレゼント！さらに抽選に外